В Пензе заработал сервис для выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

На сайте налоговой службы заработал сервис для выдачи субсидий малому и среднему бизнесу. Предприниматели смогут подать заявление на получение соответствующей выплаты через свой «Личный кабинет». Правительство поддержит те отрасли, которые вошли в список наиболее пострадавших.
«Авиаперевозки, аэропортная деятельность, автоперевозки. Следующая отрасль - культура (организация досуга и развлечений), третья отрасль - физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств», - сообщила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Светлана Мещерякова.
Кроме того, право на материальную поддержку имеют предприниматели, владеющие салонами красоты, химчистками, ресторанами или гостиницами, те, кто оказывает стоматологические и образовательные услуги.
Чтобы узнать размер вспомоществования, достаточно 12 130 рублей умножить на количество работников. Но те, кто в апреле сократил штат более чем на 10%, могут забыть о субсидии - это одно из условий предоставления господдержки. Всего таких пунктов шесть.
«Заявление рассматривается в течение трех дней со дня получения, но не ранее 18-го числа», - уточнила Светлана Мещерякова.
Субсидию будут перечислять на расчетный счет организации. Она полагается за апрель и май.
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