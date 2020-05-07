В Пензе заработал сервис для выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

07.05.2020 | 18:36

На сайте налоговой службы заработал сервис для выдачи субсидий малому и среднему бизнесу. Предприниматели смогут подать заявление на получение соответствующей выплаты через свой «Личный кабинет». Правительство поддержит те отрасли, которые вошли в список наиболее пострадавших.

«Авиаперевозки, аэропортная деятельность, автоперевозки. Следующая отрасль - культура (организация досуга и развлечений), третья отрасль - физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств», - сообщила начальник отдела УФНС России по Пензенской области Светлана Мещерякова.

Кроме того, право на материальную поддержку имеют предприниматели, владеющие салонами красоты, химчистками, ресторанами или гостиницами, те, кто оказывает стоматологические и образовательные услуги.

Чтобы узнать размер вспомоществования, достаточно 12 130 рублей умножить на количество работников. Но те, кто в апреле сократил штат более чем на 10%, могут забыть о субсидии - это одно из условий предоставления господдержки. Всего таких пунктов шесть.

«Заявление рассматривается в течение трех дней со дня получения, но не ранее 18-го числа», - уточнила Светлана Мещерякова.

Субсидию будут перечислять на расчетный счет организации. Она полагается за апрель и май.