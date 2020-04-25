Общество

В Пензенской области матери-одиночке отказали в продуктовом наборе

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Во время прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, поступил вопрос от матери-одиночки. Женщина обратилась в орган соцзащиты в надежде получить продовольственный набор, но ей отказали, так как она не является многодетной или малоимущей.

Главу региона возмутила эта ситуация.

«Если человек обращается за помощью, значит, ему тяжело, трудно. В этом случае мы обязаны оказать помощь продуктовым набором. Такая возможность у нас есть», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что должно быть налажено полное взаимодействие между главами районов и органами социальной защиты. По его словам, районы обязаны информировать министерство, а реакция на подобные обращения - следовать в течение суток.

«У нас есть резервы, чтобы быстро скомплектовать и доставить семьям эти наборы. И слова «нет» не должно быть. Не будет человек обращаться, если у него все хорошо!» - подчеркнул он.

В свою очередь министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан доложил: «У нас стоит очень жесткое требование: если семья с детьми, не относящаяся к категории малоимущих или многодетных, нуждается в помощи, то ее должны внести в отдельный реестр и оказать эту помощь. Мы разберемся, в каком органе одинокой маме отказали в поддержке».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если человек обращается за помощью, значит, ему тяжело, трудно. В этом случае мы обязаны оказать помощь продуктовым набором. Такая возможность у нас есть»
penzainform.ru писал(a):
«Если человек обращается за помощью, значит, ему тяжело, трудно. В этом случае мы обязаны оказать помощь продуктовым набором. Такая возможность у нас есть»

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И слова «нет» не должно быть.
penzainform.ru писал(a):
И слова «нет» не должно быть.
penzainform.ru писал(a):
И слова «нет» не должно быть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главу региона возмутила эта ситуация.
penzainform.ru писал(a):
Главу региона возмутила эта ситуация.
Пусть радуется,что не сказали:А государство не просило Вас рожать...

Господи!!! Не денег,жратву просят. Может РПЦ ивидит и поможет.

Гость||

Положено ешь - не положено не ешь. Городок.

Гость||

Пятёрочка помогает(обсуждение новости закрыто)

Всего в 28 регионах РФ наборы из чая, кофе, кондитерских изделий получили сотрудники более 60 медучреждений. Общий вес продуктов превышает 600 кг.

Может что не так написано,но 600 кг на 28 регионов и 60 медучереждений?

Гость||

РПЦ и сама бы такие наборы взяла, на пасху-то им куличей с яйцами не обломилось от прихожан, они сами теперь нуждаются.

Имя: Гость
Комментарий:

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