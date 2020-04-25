В Пензенской области матери-одиночке отказали в продуктовом наборе

25.04.2020 | 11:37

Во время прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, поступил вопрос от матери-одиночки. Женщина обратилась в орган соцзащиты в надежде получить продовольственный набор, но ей отказали, так как она не является многодетной или малоимущей.

Главу региона возмутила эта ситуация.

«Если человек обращается за помощью, значит, ему тяжело, трудно. В этом случае мы обязаны оказать помощь продуктовым набором. Такая возможность у нас есть», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что должно быть налажено полное взаимодействие между главами районов и органами социальной защиты. По его словам, районы обязаны информировать министерство, а реакция на подобные обращения - следовать в течение суток.

«У нас есть резервы, чтобы быстро скомплектовать и доставить семьям эти наборы. И слова «нет» не должно быть. Не будет человек обращаться, если у него все хорошо!» - подчеркнул он.

В свою очередь министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан доложил: «У нас стоит очень жесткое требование: если семья с детьми, не относящаяся к категории малоимущих или многодетных, нуждается в помощи, то ее должны внести в отдельный реестр и оказать эту помощь. Мы разберемся, в каком органе одинокой маме отказали в поддержке».