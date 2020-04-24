Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Пензе в ином формате

24.04.2020 | 19:10

Для России на две недели главными цветами стали черный и оранжевый, символизирующие дым и пламя.

В преддверии Дня Победы представители центра молодежного сотрудничества передают волонтерам регионального штаба по борьбе с коронавирусом атрибуты великого праздника. Контакты с прохожими на улице исключены.

«Стало традицией, что 24 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка». В этом году, несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись, мы решили не нарушать традицию, и сегодня она тоже стартует. Но немножко в другом формате: ее будут распространять волонтеры», - рассказал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

«В дальнейшем будем передавать непосредственно в поликлиники, так как наши ребята работают, распространяют лекарственные средства. Будем вкладывать в каждый продуктовый набор и передавать эти ленточки в больницу КИМ врачам и пациентам, которые выписываются. К каждой ленточке прикреплена памятки, как ее носить», - уточнила руководитель регионального штаба по борьбе с коронавирусом Марина Чарыкова.

Символы Победы также будут распространяться на предприятиях и в организациях, которые работают в условиях напряженной обстановки на фронтах борьбы с коронавирусом.

«Главная цель акции - не дать забыть современникам, какой ценой досталась Великая Победа», - подчеркнул Сергей Зиновьев.

Всего на территории Пензенской области будет распространено 50 тысяч георгиевских ленточек.