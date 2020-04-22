Вадим Супиков вручил одиноким пенсионерам округа продукты

22.04.2020 | 12:59

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков присоединился к работе волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса.

Депутат вручил одиноким пенсионерам, проживающим в Железнодорожном районе, продуктовые наборы.

На надомном обслуживании в центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы состоят 10 малообеспеченных граждан пожилого возраста. Они одиноки и в большинстве своем живут на социальную пенсию, уход за ними осуществляют соцработники.

Жители выразили благодарность за внимание и оказанную помощь.