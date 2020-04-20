В Пензе ежедневно около 50 человек сдают донорскую кровь

20.04.2020 | 19:00

Александр Федотов помогает медицинским работникам спасать жизни. Он почетный донор и профессиональный праздник, как водится, встречает очередной сдачей крови. За последние 25 лет он делал это уже более 100 раз.

«Нужно помогать докторам, во-первых. А во-вторых, это полезно для собственного здоровья: сдача крови положительно влияет на организм», - отметил Александр Федотов.

Национальный день донора учредили в 2007 году, а дату праздника приурочили к первому в стране переливанию крови, которое состоялось 20 апреля 1832 года. Сегодня важнейший биологический материал пензенские специалисты получают в областном клиническом центре крови.

«Когда мы перешли в медицинский модуль, мы смогли создать еще больше условий для того, чтобы доноры чувствовали себя комфортно. У нас внедрено бережливое производство, действует открытая регистратура, зал ожидания для доноров, созданы комфортные условия для забора крови», - рассказала главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Татьяна Крылова.

В Пензенской области 13 тысяч доноров, из них 3,5 тысячи носят звание «Почетный донор». Ежедневно около 50 человек приходят в областной клинический центр, чтобы отдать свою кровь тем, кому она жизненно необходима. Драгоценный ресурс нельзя заменить никаким лечебным средством.

В честь Национального дня донора все пензенцы, выполнившие почетную миссию, получили памятные подарки.