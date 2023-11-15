Пензенский центр крови получил новый стерилизатор

15.11.2023 | 14:45

Пензенский областной клинический центр крови получил новое оборудование - паровой стерилизатор для обработки инструментария и расходного материала.

Аппарат успешно прошел все пробные тесты, а специалисты обучились работе с ним.

По словам главврача центра крови Татьяны Крыловой, сотрудники ежедневно обрабатывают перевязочный материал и мягкий инвентарь, которые используются при заготовке донорской крови и ее компонентов. Это необходимо для профилактики инфекций.

Благодаря большой производительности стерилизатора теперь этот труд станет значительно легче. Кроме того, новое оборудование обладает рядом преимуществ: предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки, вакуумную сушку при помощи конденсатора. Есть и встроенный парогенератор.

«Все элементы стерилизатора соответствуют требованиям государственного стандарта, устойчивы к воздействию пара и конденсата, не выделяют токсичные вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.