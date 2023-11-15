Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|16:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенский центр крови получил новый стерилизатор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский областной клинический центр крови получил новое оборудование - паровой стерилизатор для обработки инструментария и расходного материала.

Аппарат успешно прошел все пробные тесты, а специалисты обучились работе с ним.

По словам главврача центра крови Татьяны Крыловой, сотрудники ежедневно обрабатывают перевязочный материал и мягкий инвентарь, которые используются при заготовке донорской крови и ее компонентов. Это необходимо для профилактики инфекций.

Благодаря большой производительности стерилизатора теперь этот труд станет значительно легче. Кроме того, новое оборудование обладает рядом преимуществ: предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки, вакуумную сушку при помощи конденсатора. Есть и встроенный парогенератор.

«Все элементы стерилизатора соответствуют требованиям государственного стандарта, устойчивы к воздействию пара и конденсата, не выделяют токсичные вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото минздрава Пензенской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте