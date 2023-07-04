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Общество

В Пензенской области будет создан плазмоцентр

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На базе Пензенского областного клинического центра крови планируется организовать центр для заготовки и хранения одного из ее ключевых компонентов - плазмы.

Регион стал участником пилотного проекта Федерального медико-биологического агентства, разработавшего концепцию увеличения заготовки донорской плазмы для производства из нее отечественных лекарственных препаратов.

Всего в проект попали три региона: кроме Пензенской области это Мордовия и Башкортостан.

«Перед медицинским учреждением ставится важнейшая задача по заготовке большого количества свежезамороженной плазмы. Реализация концепции поэтапно рассчитана с 2024 до 2030 года», - пояснила главный врач центра крови Татьяна Крылова.

Благодаря созданию плазмоцентра будет увеличен темп заготовки плазмы. Это позволит обеспечить граждан альбуминами и иммуноглобулинами - жизненно важными лекарственными средствами, необходимыми при лечении многих аутоиммунных, неврологических, инфекционных и других заболеваний, сообщили в областном минздраве.

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