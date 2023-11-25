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Из жизни

Пензенцев шокировал вид окровавленного мужчины в трусах

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Утром субботы, 25 ноября, в пензенских пабликах появилась информация о необычном пассажире троллейбуса.

«Сегодня примерно в 7:20 на остановке «Ул. Терешковой» мужчина в неадеквате, весь в крови, сел в «семерку». Выглядело безумно жутко», - написал очевидец.

Пензенцев шокировал вид окровавленного мужчины в трусах

Камера запечатлела мужчину среднего возраста, крепкого телосложения, одетого только в трусы. Видно, что он измазан кровью.

Другой очевидец, ехавший в том же троллейбусе, рассказал, что у пассажира была поранена рука.

«На «Терешковой» зашел мужчина в нижнем белье и сильным порезом вокруг кисти. Вышел у «Куба». Жутковато!» - рассказал пензенец.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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