17.03.2020 | 13:12

В пензенских аптеках скоро появятся медицинские маски. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Как пояснил глава региона, он решил в своих аккаунтах максимально подробно отвечать на вопросы о коронавирусе.

«Про маски. Они скоро поступят в продажу - мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили», - пообещал Иван Белозерцев, добавив, что можно сделать маску своими руками.

Вторым пунктом глава региона отметил, что введенный в регионе режим повышенной готовности ограничивает массовые мероприятия.

Далее Иван Белозерцев коснулся сферы образования. «В настоящее время в Пензенской области нет оснований для перевода всех учебных заведений на дистанционное обучение», - пояснил он, сообщив о продлении школьных каникул и возможности посещения детьми учреждений дополнительного образования с согласия родителей

Также губернатор вновь напомнил: при плохом самочувствии не стоит заниматься самолечением, нужно вызвать на дом врача. Исходя из симптомов, доктор при необходимости примет решение о проведении анализов.

«В торговых центрах и общественном транспорте регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия», - завершил губернатор свой пост, попросив в заключение не доверять непроверенной информации.

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