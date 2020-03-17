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Общество | Губернатор: Маски скоро поступят в продажу

17.03.2020|13:12
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В пензенских аптеках скоро появятся медицинские маски. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Как пояснил глава региона, он решил в своих аккаунтах максимально подробно отвечать на вопросы о коронавирусе.

«Про маски. Они скоро поступят в продажу - мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили», - пообещал Иван Белозерцев, добавив, что можно сделать маску своими руками.

Вторым пунктом глава региона отметил, что введенный в регионе режим повышенной готовности ограничивает массовые мероприятия.

Далее Иван Белозерцев коснулся сферы образования. «В настоящее время в Пензенской области нет оснований для перевода всех учебных заведений на дистанционное обучение», - пояснил он, сообщив о продлении школьных каникул и возможности посещения детьми учреждений дополнительного образования с согласия родителей

Также губернатор вновь напомнил: при плохом самочувствии не стоит заниматься самолечением, нужно вызвать на дом врача. Исходя из симптомов, доктор при необходимости примет решение о проведении анализов.

«В торговых центрах и общественном транспорте регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия», - завершил губернатор свой пост, попросив в заключение не доверять непроверенной информации.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|17.03.2020 13:34|

Ждёмс =)

Гость|17.03.2020 13:36|

Вот это действительно ПРОРЫВ! Хоть маску, но сами.

Гость|17.03.2020 13:39|

Маска стоит упаковка (3шт) 105 рублей, аптека около Бурденко

Гость|17.03.2020 13:39|

penzainform.ru писал(a):

Про маски. Они скоро поступят в продажу
По какой цене они поступят в продажу?

Гость|17.03.2020 13:40|

Стесняюсь спросить - из чего будут шить маски? Марлю-то взять негде.

Гость|17.03.2020 13:42|

Из прокладок будут шить. Инфа 146 %

Гость|17.03.2020 13:43|

ЭТО СКОЛЬКО ЖЕ НУЖНО ПОШИТЬ МАСОК, ЧТО БЫ НАСЕЛЕНИЕ ИХ МЕНЯЛО ЧЕРЕЗ 3-4 ЧАСА.СКОЛЬКО БУДУТ ОНИ СТОИТЬ????? ПУСТЬ ЧИНОВНИКИ САМИ СЕБЕ ИХ ПОШИВАЮТ, А НАРОДУ НУЖНЫ НОРМАЛЬНЫЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САНПИНУ, ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА. ВООБЩЕ ТО ПРИ ЭПИДЕМИЯХ НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ИХ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО.

Гость|17.03.2020 13:46|

Вообще-то министр Никишин обещал пошить...

Гость|17.03.2020 13:46|

penzainform.ru писал(a):

«Про маски. Они скоро поступят в продажу - мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили»
А нельзя было это сделать ещё пол года назад? Часть бездельников в минздраве я надеюсь уже уволили?

Гость|17.03.2020 13:47|

Гость писал(a):

ВООБЩЕ ТО ПРИ ЭПИДЕМИЯХ НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ИХ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО.
Где это написано, болезный? Должны ему. Место-то на кладбище скоро бесплатно хрен получишь, а тут маску ему во время дефицита.

Гость|17.03.2020 13:48|

Спасение утопающих...

Имя: Гость
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