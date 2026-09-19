У должников по алиментам захотели забирать долю в квартире

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается передавать долю в квартире, которой владеет должник по алиментам, ребенку в счет погашения долга. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы отметили, что в стране сложилась «негативная тенденция», когда родитель, уклоняющийся от своих материальных обязательств, сохраняет за собой право собственности на долю в квартире, в которой живет ребенок.

«Сам родитель-должник годами не вселяется в данное жилое помещение, проживает по иному адресу, уклоняется от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Обратить взыскание на принадлежащую ему долю судебные приставы-исполнители не могут ввиду действия имущественного (исполнительского) иммунитета, закрепленного статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предложили передавать долю в квартире ребенку в случае, если тот добровольно не проживает в спорном жилье более 1 года, не оплачивает коммунальные услуги свыше 6 месяцев, а сумма его долга сопоставима со стоимостью доли.

«Механизм передачи доли именно ребенку должника, а не второму родителю исключает риски личного обогащения бывшего супруга и обеспечивает гарантии на получение алиментов самого несовершеннолетнего гражданина», - отметили авторы инициативы.

В случае принятия документ вступит в силу в день официального опубликования.