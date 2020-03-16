16.03.2020 | 15:15

В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии городской думы депутат Оксана Милаева озвучила вопрос, интересующий всех пензенцев. Она попросила главу администрации Андрея Лузгина рассказать, как город готовится к борьбе с коронавирусом.

«У нас нет оснований для паники, есть основания для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности. С завтрашнего дня мы отправляем школьников на каникулы, все ссузы, техникумы и вузы перейдут на формат дистанционного обучения», - пояснил мэр.

Также он отметил, что в целях противодействия распространению инфекций проводится санобработка общественного транспорта.

15 марта стало известно о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница областного центра. Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, дали положительный результат. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их отправили в Новосибирск.

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