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Общество | Мэр Пензы рассказал, как город подготовился к борьбе с коронавирусом

16.03.2020|15:15
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В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии городской думы депутат Оксана Милаева озвучила вопрос, интересующий всех пензенцев. Она попросила главу администрации Андрея Лузгина рассказать, как город готовится к борьбе с коронавирусом.

«У нас нет оснований для паники, есть основания для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности. С завтрашнего дня мы отправляем школьников на каникулы, все ссузы, техникумы и вузы перейдут на формат дистанционного обучения», - пояснил мэр.

Также он отметил, что в целях противодействия распространению инфекций проводится санобработка общественного транспорта.

15 марта стало известно о том, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница областного центра. Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, дали положительный результат. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их отправили в Новосибирск.

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Гость|16.03.2020 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, дали положительный результат.
Поздравили с заразой с Гейропы?

Гость|16.03.2020 15:29|

Волонтёров, что-то не видать за Конституцию которые ходят.

Гость|16.03.2020 15:31|

Про маски и антисептики (их отсутствие в розничной продаже), уже и говорить не принято?

Гость|16.03.2020 15:31|

Кран упал в цирке. Где новость!?

Гость|16.03.2020 15:33|

Гость писал(a):

Кран упал в цирке. Где новость!?
Во время представления?

Гость|16.03.2020 15:35|

Я закупился сливовым вареньем, таперича буду пить чай по выходным и покажу народу как я это делаю

Гость|16.03.2020 15:35|

На стройке Цирка кран упал! До работались

Гость|16.03.2020 15:39|

А город подумал: ученья идут.

Гость|16.03.2020 15:41|

Результаты ее анализов, проведенных в Пензе, дали положительный результат.

Беременная?

Гость|16.03.2020 15:41|

Гость писал(a):

Кран упал в цирке. Где новость!?

Во время представления?

Это и есть представление.

Гость|16.03.2020 15:43|

Жена депутата Лисина после "сногсшибательного" отдыха в Италии вернулась и неделю дома лежала с температурой . Сам депутат в этот период не щадил себя. По поручению руководства Единой России встречался с коллективом Аграрного университета, веселился с избирателями на Масленицу, участвовал в семинаре педагогических работников в Мокшане, открывал с партактивом детские соревнования по хоккею с мячом в ДС "Рубин".

Гость|16.03.2020 15:44|

Уже 15 стран(11 европейских) зарегистрировали на своей территории более 1000 случаев COVID-19. Сегодня в этот клуб вступили Бельгия и Австрия. Вероятней всего, в течение суток "тысячницей" станет и Дания. А вот в Черногории до сих пор случаи заболевания COVID-19 не выявлены.

Гость|16.03.2020 15:46|

Гость писал(a):

Кран упал в цирке. Где новость!?
есть у кого фото или ссылка на новость ?

Гость|16.03.2020 15:57|

Депутата в отставку (и на карантин). Из за него вся Пенза на ушах.

Гость|16.03.2020 16:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кран упал в цирке. Где новость!?
есть у кого фото или ссылка на новость ?
Не кран а вертолет грохнулся на недострой.

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Имя: Гость
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