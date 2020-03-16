16.03.2020 | 13:04

Пензенским школам рекомендовали перенести каникулы на четыре дня. Об этом министр образования области Александр Воронков рассказал на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 16 марта.

Каникулы у ребят начнутся 17 марта и продлятся до 31-го числа включительно. В школу ученики придут 1 апреля.

Администрациям учреждений среднего образования рекомендовали подготовиться к дистанционному обучению на случай, если ситуация с заболеваемостью опасным вирусом ухудшится. На данный момент такая мера не требуется.

«Мы готовы использовать российские электронные платформы. Будут занятия самостоятельные с дистанционной консультацией педагога. То есть необязательно всем иметь гаджеты, чтобы учиться», - подчеркнул Александр Воронков.

Для выпускников организуют консультации по сдаче экзаменов. Программы других классов скорректируют.

«Так что учебный план будет выполнен в полном объеме», - отметил министр.

Детские сады будут работать в обычном режиме, так же как и учреждения профобразования. Свободное посещение объявлено для тех детей, которые ходят в кружки и секции. Если занятия по дополнительному образованию проводятся в школе, то их отменят.

«Что касается утренников, массовых мероприятий, они запрещаются до особого распоряжения. Спортивные соревнования мы не рекомендуем проводить», - подчеркнул Александр Воронков.