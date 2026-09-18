В областной больнице устанавливают окна с умным стеклом

В Пензе продолжается обновление областной больницы имени Н. Н. Бурденко. С 2026-го на реконструкцию и ремонт учреждения решили выделять по 200 млн рублей ежегодно.

«Первыми объектами для масштабного преображения стали два этажа, включающие хирургическое и реанимационное отделения, которые будут не только отремонтированы, но и оснащены необходимым современным оборудованием», - отмечается в канале больницы в Мах.

17 сентября на объекте приступили к установке необычных окон.

«Мы заказали окна с технологией «умное стекло (Smart Glass)», или смарт-пленка, меняющая прозрачность по команде. Нажатием кнопки на пульте можно будет переключить окно между двумя состояниями: матовым (непрозрачным, с рассеиванием света) и прозрачным (с пропусканием света)», - объяснил главврач Андрей Кибиткин.

Уже завершены инженерные работы, подразумевающие проведение электричества, вентиляции, медицинского газа, канализации и отопления. Кроме того, установлены все необходимые перегородки, залиты полы.

«В октябре планируем приступить к чистовым работам по внутренней отделке помещений отделения», - добавил Андрей Кибиткин.

Министр здравоохранения Вячеслав Космачев, посетивший хирургическое отделение, отметил, что ремонт выполнен наполовину.

«В ноябре необходимо приступить к работам в правом крыле», - заключил он.