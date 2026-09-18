В областной больнице имени Бурденко пройдут учения

Общество

В областной больнице имени Бурденко пройдут учения
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В Пензе в понедельник, 21 сентября, в областной больнице имени Н. Н. Бурденко проведут плановые учения. К ним привлекут сотрудников пожарной части № 3.

Участники потренируются действовать в условиях чрезвычайной ситуации, усиленного режима работы больницы. В планах - эвакуация сотрудников корпуса, организация движения спецтранспорта, пояснили в медучреждении.

Учения пройдут с 10:00 до 12:00.

Пензенцев попросили не паниковать и сохранять спокойствие.

Похожую тренировку провели 10 сентября на территории клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина. Медики также учились действовать в условиях чрезвычайной ситуации и усиленного режима работы учреждения.

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