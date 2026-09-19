Пензенцам будут платить за сообщения о виновниках пожаров

Жителям Пензенской области хотят выплачивать вознаграждение за достоверную информацию о виновниках ландшафтных (природных) пожаров. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Сумма выплаты составит 10 000 рублей. Право на вознаграждение получат совершеннолетние жители региона или законные представители не достигших 18 лет.

Сообщить о виновнике возгорания можно будет в территориальные органы УМВД РФ по Пензенской области или регионального ГУ МЧС России.

Вознаграждение перечислит министерство ЖКХ и ГЗН региона после того, как гражданин подаст заявление. Ведомство в течение 30 дней проверит поступившие документы и информацию и примет решение о назначении выплаты или отказе.

Постановление вступит в силу в день его официального опубликования.