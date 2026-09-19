Пензенцы тратят на поиск работы больше времени, чем саратовцы

В Пензенской области в 2-м квартале 2026 года у жителей на поиск работы в среднем уходило 5,1 месяца. К такому выводу пришли эксперты ria.ru.

Они составили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы, опираясь на данные Росстата. Пензенская область заняла 21-е место из 85, улучшив за год свои позиции (22-я строка - в 2025-м).

Уровень безработицы в Сурском крае в 2-м квартале этого года составил 1,5% (-0,1% к 2025-му).

Лучше, чем в Пензенской области, ситуация на рынке труда в соседней Тамбовской. Регион находится на 19-й строчке рейтинга с уровнем безработицы 1,5%. Жители в среднем искали себе место 4,7 месяца.

Остальные соседние регионы расположились в рейтинге ниже Сурского края. Ульяновская область заняла 26-е место (уровень безработицы - 1,6%, среднее время поиска - 2,5 месяца), Саратовская - 33-е (1,7% и 1,1 месяца соответственно), Мордовия - 38-е (1,8% и 5,2 месяца).

Лидером рейтинга стала Нижегородская область с показателями 0,9% и 4,5 месяца. Самая неблагоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Ингушетии, где уровень безработицы - 22,6%.