19 сентября в Пензенской области будет тепло и сухо

В субботу, 19 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу столбики уличных термометров опустятся до +4...+9 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем синоптики обещают 18...+23. В ночь на воскресенье будет +6...+11 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх - ждали холодной зимы, если «изнанкой» - теплой.