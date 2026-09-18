19 сентября в Пензенской области будет тепло и сухо

Общество

19 сентября в Пензенской области будет тепло и сухо
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В субботу, 19 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу столбики уличных термометров опустятся до +4...+9 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем синоптики обещают 18...+23. В ночь на воскресенье будет +6...+11 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх - ждали холодной зимы, если «изнанкой» - теплой.

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