16.03.2020 | 12:35

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин порекомендовал жителям региона по возможности оставаться в домашней изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом.

«Без нужды не выходить из дома, максимально уменьшить контакты с потенциальными больными», - посоветовал Никишин во время пресс-конференции, организованной в правительстве в понедельник, 16 марта.

Он перечислил и другие превентивные меры, в том числе необходимость избегать приближения к людям ближе чем на метр.

Тем не менее, начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин подчеркнул, что жизнь не останавливается. Кинотеатры, бассейны и другие учреждения с массовым пребыванием людей будут работать в прежнем режиме. Рассматривается вариант проведения спортивных соревнований без зрителей.

Тем, кто планирует посещать массовые мероприятия, посоветовали соблюдать несколько правил.

«Я настоятельно рекомендую всем больным с кашлем, ОРВИ, гриппом в обязательном порядке носить маски. Но не все делают это», - констатировал Александр Никишин.

Также надо мыть руки с мылом и использовать химические антисептики (вплоть до 70-градусного спирта) после посещения мест скопления людей.

«Если мы подозреваем коронавирус, все госпитализируются. Находившиеся в контакте подлежат изоляции в домашних условиях с предоставлением больничного», - уточнил Никишин.

15 марта стало известно, что с подозрением на коронавирус врачи госпитализировали пензенца. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациента вирус COVID-19 не выявили.

По распоряжению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также принято решение об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

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