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Общество | Коронавирус: Пензенцам посоветовали оставаться в домашней изоляции

16.03.2020|12:35
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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин порекомендовал жителям региона по возможности оставаться в домашней изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом.

«Без нужды не выходить из дома, максимально уменьшить контакты с потенциальными больными», - посоветовал Никишин во время пресс-конференции, организованной в правительстве в понедельник, 16 марта.

Он перечислил и другие превентивные меры, в том числе необходимость избегать приближения к людям ближе чем на метр.

Тем не менее, начальник Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин подчеркнул, что жизнь не останавливается. Кинотеатры, бассейны и другие учреждения с массовым пребыванием людей будут работать в прежнем режиме. Рассматривается вариант проведения спортивных соревнований без зрителей.

Тем, кто планирует посещать массовые мероприятия, посоветовали соблюдать несколько правил.

«Я настоятельно рекомендую всем больным с кашлем, ОРВИ, гриппом в обязательном порядке носить маски. Но не все делают это», - констатировал Александр Никишин.

Также надо мыть руки с мылом и использовать химические антисептики (вплоть до 70-градусного спирта) после посещения мест скопления людей.

«Если мы подозреваем коронавирус, все госпитализируются. Находившиеся в контакте подлежат изоляции в домашних условиях с предоставлением больничного», - уточнил Никишин.

15 марта стало известно, что с подозрением на коронавирус врачи госпитализировали пензенца. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациента вирус COVID-19 не выявили.

По распоряжению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также принято решение об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

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Гость|16.03.2020 12:52|

говорят единорос Лисов с Италии недуг привез. Матаются отдыхают за наш счет еще и вирус приволог.

Гость|16.03.2020 12:53|

Коронотрипер жена его привезла

Гость|16.03.2020 12:57|

на ипотеку 50т,руб пусть на карту переведут и буду сидеть дома.

Гость|16.03.2020 12:58|

И в какую гимназию?

Гость|16.03.2020 12:59|

А где маски взять не подсказал. Печально когда на Авито полно объявлений о продаже масок, а на аптеках листочки с объявлением "масок нет"

Гость|16.03.2020 12:59|

Гость писал(a):

в какую гимназию ее вундеркинд все это время ходил
они гимназию не потянули, в общеобразовательную ходит, но ходит исправно, даже после возвращения из-за бугра

Гость|16.03.2020 12:59|

Если и закотают,то не жалко. Берегите трудовой народ - основу государства Российского.

Гость|16.03.2020 13:04|

Да не ссыте, я я-карту короновируса открыл. В Раше всего 63 случая без смертельного исхода, на всю территорию. В Пнз вообще ничего нет! Посмотрите на другие страны!

Гость|16.03.2020 13:06|

А если сам не болеет, а является переносчиком тоже показывает тест? А то может родственники то и не болеют, но являются переносчиками.

Гость|16.03.2020 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин порекомендовал жителям региона по возможности оставаться в домашней изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Шла первая неделя самоизоляции. Пациентов 4 стоматологии ,уже несколько дней пугают завывания под гармошку доносившиеся из близлежащего коттеджа.)))))))))

Гость|16.03.2020 13:09|

В ответ на заражения коронавирусом нужно действовать максимально жестко! За каждого зараженного чиновника, депутата или сотрудника силовых структур и членов их семей должны быть не менее сотни быдло-простолюдинов!

Гость|16.03.2020 13:12|

Гость писал(a):

не менее сотни быдло-простолюдинов!
Да где же найти сотню на каждого чиновника? Народу не хватит.

Гость|16.03.2020 13:18|

Плохо шьет министр... В аптеках масок нет!

Гость|16.03.2020 13:19|

Просто женушка одного депутата готова рискнуть здоровьем была из-за дешёвой путёвки в Италию.ну и как следствие привезла от туда вирус. Теперь геморрой у всей Пензы.

Гость|16.03.2020 13:20|

Гость|16.03.2020 12:52|

говорят единорос Лисов с Италии недуг привез

ИЗ Италии

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Имя: Гость
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