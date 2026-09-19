20 сентября в Пензенской области температура поднимется до +23

В воскресенье, 20 сентября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, рассказали в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье температура опустится до +6…+11 градусов. Утром будет около +15. Днем термометр покажет +18…+23.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные Пензенская область останется во власти Азорского антициклона. Дни порадуют солнцем, прогнозируется температура выше климатической нормы.

Теплая погода с переменной облачностью ожидается в начале предстоящей недели.