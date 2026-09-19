Губернатор: Четверо пензенцев получили государственные награды

Общество

Губернатор: Четверо пензенцев получили государственные награды
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении четверых пензенцев государственными наградами. «Это заслуженное признание их большого вклада в развитие страны и родного края», - отметил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Первый заместитель председателя правительства области Виктор Кувайцев награжден орденом Почета. С 2022 года он работает на подшефных территориях Запорожской области.

Губернатор: Четверо пензенцев получили государственные награды

Врач областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Лавренова и врач поликлиники № 3 Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Дарья Лисина удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женщины оказывали медицинскую помощь в очень непростых условиях - в прифронтовой зоне.

Губернатор: Четверо пензенцев получили государственные награды

Доценту кафедры аграрного университета Владимиру Овтову присвоили почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Уже 30 лет он занимается совершенствованием сельхозтехники, научные разработки Овтова защищены множеством патентов РФ.

Губернатор: Четверо пензенцев получили государственные награды

«Поздравляю земляков с тем, что их профессионализм и преданность делу отмечены Отечеством. Пусть их пример вдохновляет других служить людям и развивать Пензенскую область!» - написал в заключение губернатор.

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