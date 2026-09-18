В пензенском сквере имени 354-й стрелковой дивизии навели порядок

В Пензе привели в порядок сквер имени 354-й стрелковой дивизии, который появился на Северной Поляне в мае 2006 года по инициативе таможенников. В 2016-м здесь установили бюст маршала Победы Георгия Жукова.

Собравшиеся в рамках санитарной пятницы горожане подмели дорожки и убрали листву. В мероприятии принял участие и глава Пензы Олег Денисов.

Он напомнил, что бойцы 354-й дивизии, в которую входили тысячи уроженцев Сурского края, героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

«Они участвовали в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении белорусских городов Бобруйск, Барановичи и Калинковичи, в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях. В марте 1944-го освободили из немецкого концлагеря в районе поселка Озаричи порядка 9 тысяч заключенных. Долгий и славный боевой путь дивизии начался у стен Москвы и закончился участием в разгроме немецких войск на севере Германии», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

7 сентября в Пензе, как и во всей области, стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Он завершится 10 октября общегородским субботником.