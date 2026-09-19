Врач назвал вид чая, который помогает похудеть

Общество

Врач назвал вид чая, который помогает похудеть
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Имбирный чай способствует похудению, поскольку усиливает термогенез, то есть помогает организму тратить больше энергии. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Имбирный чай содержит гингерол - активное вещество с противовоспалительными и противомикробными свойствами. Гингерол замедляет рост и размножение бактерий и вирусов. Имбирь усиливает термогенез, что помогает организму тратить больше энергии. Он способен управлять массой тела и увеличивает обмен веществ», - пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Гастроэнтеролог посоветовал пить по 100 мл такого чая за 30 минут до завтрака или обеда. Он поможет ускорить обмен веществ и подготовит организм к принятию пищи.

«Однако эффект умеренный и работает только в комплексе с диетой и физической активностью», - подчеркнул Белоусов.

Чай не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ (язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью, эрозивными поражениями). Имбирь раздражает слизистую, из-за чего состояние обострится.

Напиток нужно с осторожностью употреблять пациентам с желчнокаменной болезнью: он стимулирует выброс желчи, что может привезти к спазму (при наличии камней), боли, закупорке протока.

Кроме того, имбирный чай способен снижать давление и усиливать действие гипотензивных препаратов, предупредил врач.

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