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Общество | Коронавирус не посеял панику среди жителей Пензы

14.03.2020|11:21
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В пятницу, 13 марта, портал Penzainform.ru провел опрос в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам предлагалось высказать свое отношение к возможной угрозе здоровью.

«Из-за коронавируса прекращается авиасообщение между странами, закрываются границы, отменяются крупные культурные и спортивные мероприятия. А паникуете ли вы на тему коронавируса?» - был задан вопрос.

По состоянию на 11:00 14 марта проголосовали 294 человека. Лишь 42 из них (14,29%) выбрали ответ: «Ношу маску/чаще мою руки/избегаю людных мест/избегаю рукопожатий». Остальные 252 респондента (85,71%) ответили, что ничего не предпринимают.

Между тем в Пензе принимаются серьезные меры для недопущения распространения коронавируса. Жителей просят без крайней необходимости не выезжать за границу. В аэропорту усилен контроль за прибывающими пассажирами.

Трех горожан, вернувшихся из Ирана, куда совершили деловую поездку, отправили на карантин в КИМ. В региональном управлении Роспотребнадзора действует горячая линия, на которую должны звонить прибывшие из-за рубежа граждане, чтобы получить больничный лист на две недели.

В больницах и школах области вводят так называемые утренние фильтры - осмотры и измерение температуры бесконтактными термометрами. А школьников и детсадовцев обязали принести медицинские маски, которые будут храниться в учреждениях образования на случай объявления масочного режима.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|14.03.2020 11:39|

Олег Дерипаска призвал ввести в стране полный карантин на 60 дней, а также немедленно закрыть границы России. Иначе, по его мнению, рост числа зараженных коронавирусом в дальнейшем будет тяжело остановить. Бизнесмен сравнил возможные последствия от распространения коронавируса с развалом СССР.

Еще одной мерой по борьбе с распространяем коронавируса в России может стать дистанционная работа. Роспотребнадзор может рекомендовать работодателям перевести сотрудников на удаленку. Если же сотрудник не может работать из дома по независящим от сторон обстоятельствам, то ему оплачивается зарплата в размере не менее двух третей тарифной ставки.

Гость|14.03.2020 11:58|

Дебилы! Реально стадо баранье.

Специально баранам темы суют. Украина всем надоела, Сирия тоже.... СПИД тоже как насморк...

А главное больше 5000 нельзя собираться, потом больше 1000 потом, 500,потом больше трех. Это чтобы на митинги не ходили. Как Вам версия. Клещевой энцифалит наааамногоо страшнее, как Вам версия....

Экономика в минусе доллар 75 как Вам? Пора уже поумнеть и не паниковать живите нормальной жизнью.

Гость|14.03.2020 12:10|

Вот в Пензу завезут, тогда и запаникуют.

Гость|14.03.2020 12:15|

А кто-то предлагает прыгать выше двери,все мы равны перед бедой,а чем она лучше других болезней,да ни чем.

На сегодня столько дерьма в воздухе и воде,что и под землей найдет.

Смущает неизвестность и безответственность,не более.

А что кирпич завтра может упасть на голову,ни кто и не думает.

Как повезет,судьба называется.............

Гость|14.03.2020 12:23|

Да паника уже началась, масок и антисептиков нет. Марлю и бинты уже все хватают.

Гость|14.03.2020 12:26|

Из-за нищеты покупаем вещи в СЕКОНД ХЕНДЕ. А вот теперь не могут привезти из Европы вещи после покойников от короно.вируса? Можно будет заразиться,если вещи с таких трупов? Может их чем протравят и всё нормально будет? Чой та прям боязно.

Гость|14.03.2020 12:32|

Поцеловал мощи в церкви,а перед тобой больной с открытой формой туберкулёза и всё. Сразу конечно не умрёшь,но помучаешься долго. От "коронованного" сразу лёгкие разваливаются,от тутеркулёза подольше.

У каждого своя судьба. Не паникуйте и здоровья Вам.

Гость|14.03.2020 12:35|

Гость писал(a):

Роспотребнадзор может рекомендовать работодателям перевести сотрудников на удаленку. Если же сотрудник не может работать из дома по независящим от сторон обстоятельствам, то ему оплачивается зарплата в размере не менее двух третей тарифной ставки.
Огромная часть горожан работает за з/п чуть выше минималки, все доплаты и премии начисляются по эффективности выполняемой работы(выполнение плана и т.п.)

Если объявят карантин, то никаких доплат, естественно не будет, а будет 2/3 от оклада, а это гроши! на что люди жить будут? Это в Китае на время карантина с жителей не брали коммуналку. Что-то мне подсказывает, что здесь мы такой лафы не дождемся.

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