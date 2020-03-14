14.03.2020 | 11:21

В пятницу, 13 марта, портал Penzainform.ru провел опрос в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам предлагалось высказать свое отношение к возможной угрозе здоровью.

«Из-за коронавируса прекращается авиасообщение между странами, закрываются границы, отменяются крупные культурные и спортивные мероприятия. А паникуете ли вы на тему коронавируса?» - был задан вопрос.

По состоянию на 11:00 14 марта проголосовали 294 человека. Лишь 42 из них (14,29%) выбрали ответ: «Ношу маску/чаще мою руки/избегаю людных мест/избегаю рукопожатий». Остальные 252 респондента (85,71%) ответили, что ничего не предпринимают.

Между тем в Пензе принимаются серьезные меры для недопущения распространения коронавируса. Жителей просят без крайней необходимости не выезжать за границу. В аэропорту усилен контроль за прибывающими пассажирами.

Трех горожан, вернувшихся из Ирана, куда совершили деловую поездку, отправили на карантин в КИМ. В региональном управлении Роспотребнадзора действует горячая линия, на которую должны звонить прибывшие из-за рубежа граждане, чтобы получить больничный лист на две недели.

В больницах и школах области вводят так называемые утренние фильтры - осмотры и измерение температуры бесконтактными термометрами. А школьников и детсадовцев обязали принести медицинские маски, которые будут храниться в учреждениях образования на случай объявления масочного режима.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.