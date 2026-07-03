На всех пензенских кладбищах ведутся работы по благоустройству

В Пензе благоустраивают городские кладбища. О том, какие работы там проводятся, администрация областного центра рассказала в пятницу, 3 июля.

Так, на Восточном кладбище обновили 100 погонных метров ограждения.

«Планируется обустройство двух контейнерных площадок. Для комфортного передвижения посетителей ведутся работы по грейдированию, установке бордюров, отсыпке дорожек щебнем», - уточнили в мэрии.

На Новозападном, помимо замены забора, выполнят ямочный ремонт дорог площадью 1 000 кв. м. Работы завершатся до 1 сентября.

На Митрофаньевском и Мироносицком кладбищах за лето также приведут в порядок ограждения, на Ахунском установка пролетов уже началась.

Кроме того, регулярно убираются места захоронений, спиливаются аварийные деревья, ведется покос травы. С начала года специалисты Службы городских кладбищ собрали и вывезли уже более 4 000 кубометров мусора.