На всех пензенских кладбищах ведутся работы по благоустройству

Общество

На всех пензенских кладбищах ведутся работы по благоустройству
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В Пензе благоустраивают городские кладбища. О том, какие работы там проводятся, администрация областного центра рассказала в пятницу, 3 июля.

Так, на Восточном кладбище обновили 100 погонных метров ограждения.

«Планируется обустройство двух контейнерных площадок. Для комфортного передвижения посетителей ведутся работы по грейдированию, установке бордюров, отсыпке дорожек щебнем», - уточнили в мэрии.

На всех пензенских кладбищах ведутся работы по благоустройству

На Новозападном, помимо замены забора, выполнят ямочный ремонт дорог площадью 1 000 кв. м. Работы завершатся до 1 сентября.

На всех пензенских кладбищах ведутся работы по благоустройству

На Митрофаньевском и Мироносицком кладбищах за лето также приведут в порядок ограждения, на Ахунском установка пролетов уже началась.

Кроме того, регулярно убираются места захоронений, спиливаются аварийные деревья, ведется покос травы. С начала года специалисты Службы городских кладбищ собрали и вывезли уже более 4 000 кубометров мусора.

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кладбище благоустройство забор
 
 
 
 
 

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