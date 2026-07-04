Подъезд к селу Алферьевка закроют на полтора месяца

В Пензенском районе запретят движение всех транспортных средств на участке дороги у Алферьевки, предупредили в региональном минстрое.

Речь идет об отрезке 1 км + 156 м подъезда к селу.

Ограничения будут действовать с 0:00 7 июля до 6:00 20 августа.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Школьной и Угловой в Алферьевке.

Ранее в минстрое сообщили о ходе ремонта подъезда к Кузнецку с запада. Сейчас специалисты завершают укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Обновление ждет участок длиной 4,9 км.