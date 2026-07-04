Юрист: Подкуп работника АЗС грозит уголовным делом

Общество

Юрист: Подкуп работника АЗС грозит уголовным делом
Печать
Max

В условиях нехватки бензина некоторые водители пытаются подкупить работников АЗС, чтобы заправиться сверх лимита. Это грозит уголовным преследованием, предупредил юрист Александр Хаминский.

«Если работник автозаправочной станции выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за совершение действий в интересах клиента вопреки установленным правилам компании, такие действия могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп. Ответственность предусмотрена как для лица, передающего незаконное вознаграждение, так и для его получателя», - рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Штраф за подкуп достигает 1 500 000 рублей. Также можно лишиться свободы на срок до 7 лет.

Однако, как подчеркнул эксперт, не каждое предложение «договориться» могут расценить как преступление. Следствие должно установить, что деньги передавались как незаконное вознаграждение за нарушение служебных обязанностей, а работник АЗС является лицом, на которое распространяются нормы о коммерческом подкупе.

В Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топлива ввели режим повышенной готовности. С 23 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего, бензин разрешено заливать только в бак. Лимит - 100 литров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
взятка бензин азс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!