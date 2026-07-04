Юрист: Подкуп работника АЗС грозит уголовным делом

В условиях нехватки бензина некоторые водители пытаются подкупить работников АЗС, чтобы заправиться сверх лимита. Это грозит уголовным преследованием, предупредил юрист Александр Хаминский.

«Если работник автозаправочной станции выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за совершение действий в интересах клиента вопреки установленным правилам компании, такие действия могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп. Ответственность предусмотрена как для лица, передающего незаконное вознаграждение, так и для его получателя», - рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Штраф за подкуп достигает 1 500 000 рублей. Также можно лишиться свободы на срок до 7 лет.

Однако, как подчеркнул эксперт, не каждое предложение «договориться» могут расценить как преступление. Следствие должно установить, что деньги передавались как незаконное вознаграждение за нарушение служебных обязанностей, а работник АЗС является лицом, на которое распространяются нормы о коммерческом подкупе.

В Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топлива ввели режим повышенной готовности. С 23 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего, бензин разрешено заливать только в бак. Лимит - 100 литров.