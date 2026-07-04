Число случаев новообразований у детей за 9 лет выросло на 83%

В Пензенской области в 2025 году по сравнению с 2016-м выросло число взрослых жителей с болезнями костно-мышечной системы (+99,8%), системы кровообращения (+75,1%), с новообразованиями (+26,3%).

Также зарегистрировали увеличение количества пациентов с болезнями органов дыхания (на 21,2%) и нервной системы (на 16,8%), говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы медицинской реабилитации. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Специалисты отметили снижение числа болезней крови на 5,7%.

Заболеваемость детского населения области в возрасте 0-14 лет выросла на 17%. Рост отмечается по таким классам: болезни нервной системы - на 113,9%, новообразования - на 83,7%, болезни крови - на 30,6%, болезни системы кровообращения - на 29,3%, органов дыхания - на 12,2%, костно-мышечной системы - на 10,7%.

Снизилось количество случаев врожденных аномалий - на 8%.

В Пензенской области с 2025 года действует программа медицинской реабилитации. Задача - увеличить количество пациентов, прошедших ее. Планируется, что к 2030-му прирост составит до 26,5%.