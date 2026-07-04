В России хотят отказаться от медосмотра для мобилизованных

Минобороны РФ предложило проводить медосвидетельствование контрактников и мобилизованных только в том случае, если у них есть увечье. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет о медосмотре для определения годности к службе в армии.

«В периоды мобилизации, военного положения и в военное время медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, является обязательным только при наличии у них увечий (ранений, травм, контузий)», - говорится в документе.

Также медосвидетельствование хотят сделать обязательным, если у мобилизованного или контрактника есть заболевание, которое может ограничить или полностью лишить его возможности служить.

Порядок таких медосмотров определит Минобороны РФ.

Пока текст законопроекта обсуждается.

Сейчас в России медосвидетельствование необходимо пройти всем поступающим на службу в ВС РФ, вне зависимости от наличия или отсутствия у них каких-либо заболеваний и травм.