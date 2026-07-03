4 июля в Пензенской области ожидаются жара, дождь и град

Общество

4 июля в Пензенской области ожидаются жара, дождь и град
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4 июля погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +13...+18 градусов, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +28...+33, местами ожидается кратковременный дождь с грозой и даже градом.

К ночи на воскресенье прогнозируется +15...+20 градусов, снова без осадков.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Во время грозы его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики отметили, что в предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного давления, что скажется на погоде.

Как отмечалось, в период с 4 по 7 июля в регионе возрастет риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров (IV класс опасности).

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