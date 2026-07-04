Подсчитано, сколько кв. метров жилья приходится на 1 пензенца

В Пензе в 2025 году в эксплуатацию ввели менее 1 кв. м (0,913) жилья на человека. Такой показатель фигурирует в рейтинге городов России по объемам ввода жилья, составленном экспертами ria.ru.

Всего в прошлом году в областном центре ввели 446 тысяч кв. м жилплощади. Это на 24,2% меньше, чем в 2024-м. 53% в общем объеме введенных в эксплуатацию квадратных метров приходится на дома, построенные населением.

По расчетам специалистов, в прошлом году обеспеченность жильем составила 38 кв. м на 1 жителя города.

Пенза с такими показателями заняла 24-е место в рейтинге из 100 позиций. Столицы соседних регионов находятся ниже в списке. Тамбов - на 33-й строчке (ввели 0,727 кв. м на 1 человека), Саранск - на 61-й (0,537 кв. м), Саратов - на 63-й (0,528 кв. м), Ульяновск - на 66-й (0,519 кв. м).

Лидером рейтинга стал Кызыл, столица Республики Тыва. Там за прошедший год в эксплуатацию ввели 2,348 кв. м на одного жителя. На втором месте Краснодар с показателем 2,151 кв. м. На последней строчке - Мурманск (0,032 кв. м).