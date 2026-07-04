5 июля в Пензенской области температура может подняться до +32

Общество

5 июля в Пензенской области температура может подняться до +32
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В Пензенской области в воскресенье, 5 июля, ожидается жаркая погода, возможны осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 5-е число термометр покажет +15…+20 градусов. Дождя не прогнозируется.

Утром будет переменная облачность, около +25. Днем синоптики обещают кратковременный дождь. Вероятны гроза и град.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что жителям Пензенской области предстоят жаркие выходные. Однако уже в начале рабочей недели в регион поступит более прохладная воздушная масса, и температура спадет.

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