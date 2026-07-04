В Пензе наказали родителей подростка, снявшего последствия атаки БПЛА

Общество

В Пензе наказали родителей подростка, снявшего последствия атаки БПЛА
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В Пензе к административной ответственности привлекли родителей подростка, который снял последствия атаки БПЛА. Школьник выложил кадры в Сеть.

Информация об этом со ссылкой на начальника городского управления образования Юрия Каленова распространяется по родительским чатам.

Чиновник напомнил, что съемка полета и последствий ударов БПЛА запрещена, равно как и распространение таких роликов и фото в интернете.

«Не обязательно быть автором видео, чтобы быть привлеченным к административной ответственности, поскольку скриншот или репост чужого видео также нарушает установленные региональным законодательством запреты. То есть под запретом - не только съемка, но и любое распространение (публикация, лайк с комментарием, пересылка) материалов», - пояснил Каленов.

Удаление поста не поможет, это не снимет ответственность с гражданина. Единственное правильное решение – не снимать.

Известно, что штраф за указанное нарушение для граждан составляет 5 000 рублей.

Утром 1 июля областной центр был атакован БПЛА. Целью стали 2 предприятия. На одном из них пострадали 2 человека.

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