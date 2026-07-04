В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта

Общество

В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта
Печать
Max

В Пензе на улице 8 Марта дорожники уложили новый асфальт от Арбековского путепровода в сторону центра до разворотного кольца у «Глобуса», рассказал утром в субботу, 4 июля, глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта

«Половина работы выполнена: 20 тысяч квадратных метров уже заасфальтировано», - отметил чиновник.

По его словам, специалисты немного изменили горизонтальный профиль дороги, чтобы решить проблему подтопления, с которой пензенцы сталкивались в сильный дождь.

В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта

С 6 июля дорожники займутся противоположным направлением: от «Глобуса» до Арбековского путепровода. Обновление покрытия хотят завершить к концу недели.

В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта

Параллельно с этим дорожные работы начнутся на проспекте Победы - на участке от колледжа транспортных технологий до улицы Фурманова. Планируется фрезеровка верхнего слоя, ремонт колодцев, подготовка основания под свежий асфальт.

Специалисты начнут обновлять покрытие и на улице Окружной (до путепровода на Карпинского, в обе стороны), Свердлова (от Калинина до Маршала Крылова). В планах еще ремонт колодцев, замена бортового камня.

«Ремонт начнем ближе к обеду, когда основной поток машин схлынет. Дороги перекрывать не планируем, но неудобства все равно будут. Прошу отнестись с пониманием - делаем так, чтобы ездить по городу стало комфортнее», - сообщил Олег Денисов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога ремонт асфальт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!