В Пензе завершается ремонт дороги на улице 8 Марта

В Пензе на улице 8 Марта дорожники уложили новый асфальт от Арбековского путепровода в сторону центра до разворотного кольца у «Глобуса», рассказал утром в субботу, 4 июля, глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

«Половина работы выполнена: 20 тысяч квадратных метров уже заасфальтировано», - отметил чиновник.

По его словам, специалисты немного изменили горизонтальный профиль дороги, чтобы решить проблему подтопления, с которой пензенцы сталкивались в сильный дождь.

С 6 июля дорожники займутся противоположным направлением: от «Глобуса» до Арбековского путепровода. Обновление покрытия хотят завершить к концу недели.

Параллельно с этим дорожные работы начнутся на проспекте Победы - на участке от колледжа транспортных технологий до улицы Фурманова. Планируется фрезеровка верхнего слоя, ремонт колодцев, подготовка основания под свежий асфальт.

Специалисты начнут обновлять покрытие и на улице Окружной (до путепровода на Карпинского, в обе стороны), Свердлова (от Калинина до Маршала Крылова). В планах еще ремонт колодцев, замена бортового камня.

«Ремонт начнем ближе к обеду, когда основной поток машин схлынет. Дороги перекрывать не планируем, но неудобства все равно будут. Прошу отнестись с пониманием - делаем так, чтобы ездить по городу стало комфортнее», - сообщил Олег Денисов.