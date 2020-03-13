Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  85.71  |  $  77.24

Общество | В Пензе начали измерять температуру бесконтактными термометрами

13.03.2020|17:37
Печать

Бесконтактный термометр к головам входящих теперь подносят в поликлинике № 14. В фойе медсестра проверяет, не слишком ли горячи ее коллеги.

Прибор имеет погрешность выше, чем обычный, но сильно не ошибается. Никогда раньше в пензенских поликлиниках таких градусников не было. Они поступили на вооружение медперсонала в сезон, когда в мире заговорили о пандемии коронавируса.

«Организованы утренние фильтры для сотрудников лечебных учреждений. При входе на работу всем сотрудникам измеряется температура. Если имеется повышение температуры или признаки ОРВИ, то сотрудника не допускают до работы», - сообщила заведующая поликлиникой № 14 Лидия Панферова.

Таким образом на больничный уже отправились три врача и три медсестры, которые героически хотели трудиться, хотя плохо себя чувствовали.

У второго входа в поликлинику, которым пользуются и сотрудники, и пациенты с повышенной температурой, прибор подносят ко всем идущим в кабинеты.

На столе у доктора, принимающего людей с высокой температурой, - специальная памятка, как отделить обычную простуду от страшного коронавируса. Там же написано, как вести себя врачу.

«Если есть какие-то признаки острого респираторного заболевания и соответствующий эпиданамнез, мы обязательно сообщаем заведующей нашего отделения, заведующей поликлиникой, и она далее сообщает по схеме оповещения при подозрении на коронавирусную инфекцию. Человека госпитализируют», - рассказала участковый врач-терапевт Юлия Богословская.

Бесконтактные термометры появляются не только в учреждениях здравоохранения, но и во многих других организациях.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|13.03.2020 18:46|

penzainform.ru писал(a):

Таким образом на больничный уже отправились три врача и три медсестры, которые героически хотели трудиться, хотя плохо себя чувствовали.
Хоть премию Им дайте!!! Вот настоящий патриотизм и самопожертвование ради простых людей! Они хотели помочь пациентам,больным людям.

Скорейшего им выздоровления.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте