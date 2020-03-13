13.03.2020 | 17:37

Бесконтактный термометр к головам входящих теперь подносят в поликлинике № 14. В фойе медсестра проверяет, не слишком ли горячи ее коллеги.

Прибор имеет погрешность выше, чем обычный, но сильно не ошибается. Никогда раньше в пензенских поликлиниках таких градусников не было. Они поступили на вооружение медперсонала в сезон, когда в мире заговорили о пандемии коронавируса.

«Организованы утренние фильтры для сотрудников лечебных учреждений. При входе на работу всем сотрудникам измеряется температура. Если имеется повышение температуры или признаки ОРВИ, то сотрудника не допускают до работы», - сообщила заведующая поликлиникой № 14 Лидия Панферова.

Таким образом на больничный уже отправились три врача и три медсестры, которые героически хотели трудиться, хотя плохо себя чувствовали.

У второго входа в поликлинику, которым пользуются и сотрудники, и пациенты с повышенной температурой, прибор подносят ко всем идущим в кабинеты.

На столе у доктора, принимающего людей с высокой температурой, - специальная памятка, как отделить обычную простуду от страшного коронавируса. Там же написано, как вести себя врачу.

«Если есть какие-то признаки острого респираторного заболевания и соответствующий эпиданамнез, мы обязательно сообщаем заведующей нашего отделения, заведующей поликлиникой, и она далее сообщает по схеме оповещения при подозрении на коронавирусную инфекцию. Человека госпитализируют», - рассказала участковый врач-терапевт Юлия Богословская.

Бесконтактные термометры появляются не только в учреждениях здравоохранения, но и во многих других организациях.

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