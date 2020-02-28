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Общество | В Пензе открылась бесплатная выставка изображений денежных знаков

28.02.2020|16:47
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В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества открылась выставка «250 лет российским бумажным деньгам», организованная региональным отделением Центробанка России.

«Мы хотим познакомить пензенцев с историей нашей страны с 1769 года, когда появились первые ассигнации Екатерининской эпохи, и до современных банкнот, в том числе приуроченных к чемпионату мира по футболу», - сообщил куратор выставки Роман Почивалов.

Всего в экспозиции представлены изображения 12 бумажных денежных знаков. Историческую лекцию с массой интересных и познавательных моментов первыми прослушали студенты педагогического колледжа и колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Вход на выставку свободный. Она будет работать до 25 марта.

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Гость|28.02.2020 20:51|

Ждём бесплатную выставку изображений еды!

Гость|28.02.2020 21:38|

Круто. Бесплатно посмотреть на деньги!

Имя: Гость
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