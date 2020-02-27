27.02.2020 | 17:10

Производительность труда на территории Пензенской области растет. Главным образом - на предприятиях, которые вошли в федеральный проект. Он начал реализовываться в 2019 году. Его суть - переоборудование рабочих мест и переобучение персонала. Это должно вести к увеличению объемов производимой продукции и прибыли.

Пока все запланированное получается. Итоги обсуждали на заседании правительства.

«В целом в рамках проекта Пензенская область взяла на себя обязательство к 2024 году вовлечь 75 крупных и средних предприятий, повысить производительность труда участников проекта не менее чем на 25% и обеспечить обучение не менее чем 698 сотрудников предприятий участников проекта», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Темой российские власти озаботились не случайно. Производительность труда в стране в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых государств.

«А вот почему этим не занимались сами по себе предприятия?» - задал вопрос председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Это дорого», - ответил ему Михаил Торгашин.

В 2019-м на реализацию проекта в Пензенской области потратили почти 29 миллионов рублей. Предприятия-участники довольны. На одном из производств изменения вполне ощутимы.

«Удалось уменьшить время протекания процесса с 54 дней до 3 дней, сократить незавершенное производство в 3 раза, увеличить выработку на одного человека в 2,5 раза», - рассказал Михаил Торгашин.

В 2020-м действие проекта продолжается.

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