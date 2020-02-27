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Общество | На пензенских предприятиях выросла производительность труда

27.02.2020|17:10
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Производительность труда на территории Пензенской области растет. Главным образом - на предприятиях, которые вошли в федеральный проект. Он начал реализовываться в 2019 году. Его суть - переоборудование рабочих мест и переобучение персонала. Это должно вести к увеличению объемов производимой продукции и прибыли.

Пока все запланированное получается. Итоги обсуждали на заседании правительства.

«В целом в рамках проекта Пензенская область взяла на себя обязательство к 2024 году вовлечь 75 крупных и средних предприятий, повысить производительность труда участников проекта не менее чем на 25% и обеспечить обучение не менее чем 698 сотрудников предприятий участников проекта», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Темой российские власти озаботились не случайно. Производительность труда в стране в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых государств.

«А вот почему этим не занимались сами по себе предприятия?» - задал вопрос председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Это дорого», - ответил ему Михаил Торгашин.

В 2019-м на реализацию проекта в Пензенской области потратили почти 29 миллионов рублей. Предприятия-участники довольны. На одном из производств изменения вполне ощутимы.

«Удалось уменьшить время протекания процесса с 54 дней до 3 дней, сократить незавершенное производство в 3 раза, увеличить выработку на одного человека в 2,5 раза», - рассказал Михаил Торгашин.

В 2020-м действие проекта продолжается.

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Гость|27.02.2020 18:45|

Деньги освоили. Всё довольны.

Гость|27.02.2020 19:42|

Ну все прям растет. Только что-то все хуже и хуже живем. Ох и враги народа. Времени на раскачку нет.

Гость|27.02.2020 20:17|

Анекдот. Студентам для получения зачёта дали задание на увеличение производительности косаря. Первый предложил наточить кому с двух сторон. Второй рекомендовал повесить фонарик на лоб. Третий привязать грабли. Студенты получили зачёт, только косарь бросил косу и посоветовал самим поработать.

Гость|27.02.2020 20:18|

Гость писал(a):

кому
виноват: КОСУ

Гость|27.02.2020 20:24|

Ну всё, теперь заживём!(нет)

Гость|27.02.2020 21:53|

penzainform.ru писал(a):

увеличить выработку на одного человека в 2,5 раза», - рассказал Михаил Торгашин.
По идее и зарплата тогда должна у рабочих вырасти в 2,5 раза. Где деньги, Зин??

Гость|27.02.2020 22:09|

penzainform.ru писал(a):

На одном из производств изменения вполне ощутимы.
Народ жаждет знать, что это за райское предприятие такое - название предприятия в студию.

Гость|27.02.2020 22:16|

Гость писал(a):

По идее и зарплата тогда должна у рабочих вырасти в 2,5 раза. Где деньги, Зин??
А зарплату урезать. В России же и так очень жить хорошо.

Гость|27.02.2020 23:39|

Гость писал(a):

посоветовал самим поработать.
Работать физически, это не языком молоть.

Гость|28.02.2020 00:16|

Гость писал(a):

Народ жаждет знать, что это за райское предприятие такое - название предприятия в студию.
не говорять а то очередь выстроится

Гость|28.02.2020 00:38|

Какие ещё сказки перед изменением Конституции напишите?

Гость|28.02.2020 00:53|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На одном из производств изменения вполне ощутимы.
Народ жаждет знать, что это за райское предприятие такое - название предприятия в студию.
????????????

Имя: Гость
Комментарий:

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