Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 дек 2019|17:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.60  |  $  62.65

Общество | Реконструкцию плотины у ТЭЦ-1 закончили на четыре месяца раньше

19.12.2019|16:02
Печать

На четыре месяца раньше закончили работы по реконструкции плотины у ТЭЦ-1. Гидротехническое сооружение на Суре функционирует в штатном режиме. Воду из реки используют для нужд теплоэлектростанции.

«Стоимость работы была около 235-240 миллионов, мы сейчас последние акты подбиваем, ровную стоимость, чтобы дальше эта плотина нормально и устойчиво работала», - сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

К реконструкции приступили летом 2018-го. Тогда можно было увидеть, из чего строили плотину более полувека назад: бревна, бутовый камень. Все это в рамках масштабного инвестиционного проекта компании заменили на современные железобетонные конструкции, которые прослужат не один десяток лет.

«Благоустройство - здесь, на откосе береговом, а работы в русле реки все закончены, завершены. То есть к паводку плотина с рисбермой абсолютно готовы», - заверил и. о. главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В рамках работ на водном объекте соблюдены и обязательные требования экологов. Произвели зарыбление, в 2020-м выпустят еще мальков для восстановления численности речных обитателей.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте