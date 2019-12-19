19.12.2019 | 16:02

На четыре месяца раньше закончили работы по реконструкции плотины у ТЭЦ-1. Гидротехническое сооружение на Суре функционирует в штатном режиме. Воду из реки используют для нужд теплоэлектростанции.

«Стоимость работы была около 235-240 миллионов, мы сейчас последние акты подбиваем, ровную стоимость, чтобы дальше эта плотина нормально и устойчиво работала», - сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

К реконструкции приступили летом 2018-го. Тогда можно было увидеть, из чего строили плотину более полувека назад: бревна, бутовый камень. Все это в рамках масштабного инвестиционного проекта компании заменили на современные железобетонные конструкции, которые прослужат не один десяток лет.

«Благоустройство - здесь, на откосе береговом, а работы в русле реки все закончены, завершены. То есть к паводку плотина с рисбермой абсолютно готовы», - заверил и. о. главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В рамках работ на водном объекте соблюдены и обязательные требования экологов. Произвели зарыбление, в 2020-м выпустят еще мальков для восстановления численности речных обитателей.