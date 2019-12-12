Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев

Двери кабинетов всех заместителей главы администрации города распахнулись для посетителей. В единый день приема пензенцы пришли к чиновникам, чтобы разобраться в том или ином деле.

Мария Черушева живет рядом с расселенной деревянной двухэтажкой на улице Карпинского. Такое соседство доставляет пенсионерам одни неприятности.

«Второй раз нас подожгли - уже капитально - 5 ноября. В первый раз мы затушили сами», - рассказала женщина.

Строение по адресу: Карпинского, 16, было признано ветхим и аварийным много лет назад. Его жильцам предоставили квартиры, только одна собственница не согласилась с условиями, предложенными администрацией.

«По решению суда было принято, что ей должны выплатить денежную компенсацию, но она и ее принимать отказалась. Принято решение, что эти деньги будут перечислены на депозит нотариуса (не без ее согласия), поэтому мы сейчас в бюджет эти деньги закладываем на 2020 год и в первом квартале 2020-го перечислим», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

После этого появятся законные основания снести дом, пояснил чиновник.

Магомед Агамагомедов исполняет обязанности сразу за двух вице-мэров - за себя и уволившегося Юрия Ильина.

«Если вопрос вовремя не рассмотреть, мы понимаем, что это потом проблема, а проблемы решать гораздо сложнее, иногда гораздо затратнее для бюджета и для людей. Поэтому - живая ежедневная работа», - пояснил вице-мэр.

Для Дениса Леонтьева день оказался знаменательным: год назад он был назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства. Правда, вел диалог с жителями частного сектора в Терновке не о бизнесе, а трубах на улице Колышлейской.

«У нас есть порядок признания сетей бесхозяйными, есть организации, нужно установить право принадлежности. Если никто из правообладателей либо ответственных организаций не заявит о принадлежности к ним, то данная сеть будет признана бесхозяйной с момента получения последнего ответа», - уточнил он.

Только после соблюдения процедуры сети можно оформлять в муниципальную собственность.