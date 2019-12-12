Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев

Общество

Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев
Печать
Telegram

Двери кабинетов всех заместителей главы администрации города распахнулись для посетителей. В единый день приема пензенцы пришли к чиновникам, чтобы разобраться в том или ином деле.

Мария Черушева живет рядом с расселенной деревянной двухэтажкой на улице Карпинского. Такое соседство доставляет пенсионерам одни неприятности.

Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев

«Второй раз нас подожгли - уже капитально - 5 ноября. В первый раз мы затушили сами», - рассказала женщина.

Строение по адресу: Карпинского, 16, было признано ветхим и аварийным много лет назад. Его жильцам предоставили квартиры, только одна собственница не согласилась с условиями, предложенными администрацией.

Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев

«По решению суда было принято, что ей должны выплатить денежную компенсацию, но она и ее принимать отказалась. Принято решение, что эти деньги будут перечислены на депозит нотариуса (не без ее согласия), поэтому мы сейчас в бюджет эти деньги закладываем на 2020 год и в первом квартале 2020-го перечислим», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

После этого появятся законные основания снести дом, пояснил чиновник.

Магомед Агамагомедов исполняет обязанности сразу за двух вице-мэров - за себя и уволившегося Юрия Ильина.

«Если вопрос вовремя не рассмотреть, мы понимаем, что это потом проблема, а проблемы решать гораздо сложнее, иногда гораздо затратнее для бюджета и для людей. Поэтому - живая ежедневная работа», - пояснил вице-мэр.

Для Дениса Леонтьева день оказался знаменательным: год назад он был назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства. Правда, вел диалог с жителями частного сектора в Терновке не о бизнесе, а трубах на улице Колышлейской.

Заместители мэра ответили на вопросы пензенцев

«У нас есть порядок признания сетей бесхозяйными, есть организации, нужно установить право принадлежности. Если никто из правообладателей либо ответственных организаций не заявит о принадлежности к ним, то данная сеть будет признана бесхозяйной с момента получения последнего ответа», - уточнил он.

Только после соблюдения процедуры сети можно оформлять в муниципальную собственность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
администрация прием вопрос
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!