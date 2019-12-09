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Общество | Более 1 000 пензенских семей оформили ипотеку в банке ВТБ

09.12.2019|16:49
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По итогам девяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области вырос на 14%, до 5,8 млрд рублей. Всего с начала года жители региона оформили более тысячи жилищных кредитов.

Объем продаж ипотеки увеличился за отчетный период на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млрд рублей. В основном займы оформляли для покупки жилья на вторичном рынке.

На эти цели ВТБ предоставил свыше 950 млн рублей, что на 24% больше, чем за январь - сентябрь 2018 года. Объем выдачи жилищных кредитов на квартиры в новостройках превысил 460 млн рублей. Средний чек по ипотеке увеличился на 10% и составил 1,6 млн рублей.

Около 13% от общего объема ипотечных продаж пришлось на рефинансированные кредиты. Всего банк предоставил таких займов на сумму 210 млн рублей.

«Ипотека является для нас флагманским направлением. На нее приходится порядка 40% розничного кредитного портфеля банка в регионе. Мы постоянно улучшаем условия и в рамках клиентоориентированной стратегии предоставляем линейку кредитных продуктов, удовлетворяющих интересы различных категорий заемщиков», – отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Для сотрудников бюджетной сферы предусмотрены льготные условия кредитования в рамках предложения «Люди дела». Приобрести жилье большей площади позволит программа «Больше метров - ниже ставка». Наряду с собственными программами банк также предлагает ипотеку с господдержкой для семей с двумя и более детьми с максимально выгодными ценовыми параметрами.

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