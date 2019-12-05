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Общество | В Пензенской области кредитный портфель ВТБ превысил 23 млрд рублей

05.12.2019|16:42
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В Пензенской области по итогам 9 месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ вырос на 9% и на 1 октября превысил 23 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за этот период увеличился на 2%, до 19,3 млрд рублей.

Существенный прирост зафиксирован в розничном сегменте. Кредитный портфель физических лиц вырос на 15%, составив 14,6 млрд рублей, ипотечный - на 14%, до 5,8 млрд рублей, портфель кредитов наличными - на 19%, до 7,4 млрд рублей, кредитных карт - на 6%, до 660 млн рублей.

Всего с начала года банк выдал населению региона кредитов на сумму 5,1 млрд рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая динамика наблюдается у направления жилищного кредитования. Выдачи по данному направлению увеличились на 7%, превысив 1,6 млрд рублей. Объем продаж кредитов наличными вырос на 4%, до 3,2 млрд рублей.

В период с января по сентябрь этого года отмечалось повышение спроса на сберегательные продукты. Портфель привлеченных средств частных лиц показал прирост в 17% и на 1 октября составил 12,1 млрд рублей. За три квартала 2019 года жители региона разместили в ВТБ порядка 1,3 млрд рублей своих накоплений. Это на 43% больше, чем годом ранее.

В корпоративном сегменте кредитный портфель превысил 8,4 млрд рублей. Из них 7,2 млрд – привлеченные средства юридических лиц, а 1,8 – гарантийный портфель.

В сегменте среднего и малого бизнеса портфель кредитов по итогам девяти месяцев 2019-го увеличился на 3%, составив 8,2 млрд рублей.

ВТБ продолжает развивать направление зарплатных проектов. С начала года специалисты банка привлекли более 12 тысяч клиентов, получающих заработную плату на карту и переводящих ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. Портфель зарплатных карт вырос до 57 тысяч штук.

«В текущем году мы активно работали над повышением эффективности внутрибанковских процессов, внедряли новые цифровые решения и неоднократно улучшали продуктовую линейку, предлагая наиболее удобные условия и выгодные процентные ставки.

Все эти изменения направлены на повышение удовлетворенности наших клиентов, для которых, согласно новой стратегии банка, мы стремимся стать не только финансовым партнером первого выбора, но еще и консультантом, экспертом, к которому можно обратиться при решении задач любой сложности», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

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