21.11.2019 | 16:04

Группа компаний «Дамате» внедрила на предприятиях систему Direktiva Tracking - технологию машинного зрения, с помощью которой в реальном времени контролируется выполнение сотрудниками регламентных процедур.

Система установлена в 192 птичниках из 392, построенных компанией в Спасском и Вадинском районах Пензенской области. Проект реализован компанией Connectome.ai, которая занимается разработкой и внедрением сложных технологических решений в области видеоаналитики и является резидентом Сколкова.

Использование искусственного интеллекта позволяет оптимизировать расходы, увеличить сохранность птицы, гарантировать безопасность производства и высокое качество продукции.

Система Direktiva Tracking снижает влияние человеческого фактора на производственный процесс. В частности, она контролирует время посещения персоналом производственных объектов, оповещает о проникновении во внеурочное время и других отклонениях или нарушениях. Технология машинного зрения также определяет траекторию движения и успешность обхода, передает информацию о событиях в ситуационный центр, включая фото подтверждения событий.

На предприятиях «Дамате» уже используется искусственный интеллект. К примеру, в Тюмени на заводе по переработке индейки он позволяет в режиме онлайн оценить продукцию на конвейере по визуальным характеристикам, а в молочно-товарном комплексе оповещает об отелах коров. Кроме того, внедрен контроль доступа на предприятия по биометрическим показателям и контроль санитарной обработки рук.

В планах «Дамате» оснащение всех корпусов для содержания птицы системой видеоаналитики Direktiva Tracking. Компания также сопоставит результаты, генерируемые программным комплексом, с другими информационными системами, внедрит комплексный анализ данных для предотвращения экономических потерь, повысит эффективность управления персоналом и оптимизирует регламенты.