Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.89

Общество | В птичниках компании «Дамате» применяется искусственный интеллект

21.11.2019|16:04
Печать

Группа компаний «Дамате» внедрила на предприятиях систему Direktiva Tracking - технологию машинного зрения, с помощью которой в реальном времени контролируется выполнение сотрудниками регламентных процедур.

Система установлена в 192 птичниках из 392, построенных компанией в Спасском и Вадинском районах Пензенской области. Проект реализован компанией Connectome.ai, которая занимается разработкой и внедрением сложных технологических решений в области видеоаналитики и является резидентом Сколкова.

Использование искусственного интеллекта позволяет оптимизировать расходы, увеличить сохранность птицы, гарантировать безопасность производства и высокое качество продукции.

Система Direktiva Tracking снижает влияние человеческого фактора на производственный процесс. В частности, она контролирует время посещения персоналом производственных объектов, оповещает о проникновении во внеурочное время и других отклонениях или нарушениях. Технология машинного зрения также определяет траекторию движения и успешность обхода, передает информацию о событиях в ситуационный центр, включая фото подтверждения событий.

На предприятиях «Дамате» уже используется искусственный интеллект. К примеру, в Тюмени на заводе по переработке индейки он позволяет в режиме онлайн оценить продукцию на конвейере по визуальным характеристикам, а в молочно-товарном комплексе оповещает об отелах коров. Кроме того, внедрен контроль доступа на предприятия по биометрическим показателям и контроль санитарной обработки рук.

В планах «Дамате» оснащение всех корпусов для содержания птицы системой видеоаналитики Direktiva Tracking. Компания также сопоставит результаты, генерируемые программным комплексом, с другими информационными системами, внедрит комплексный анализ данных для предотвращения экономических потерь, повысит эффективность управления персоналом и оптимизирует регламенты.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!