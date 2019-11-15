15.11.2019 | 10:53

В среду, 20 ноября, в администрации Пензы на площади Маршала Жукова, 4, пройдет день информационных услуг.

Горожане и гости областного центра смогут проконсультироваться по вопросам реализации жилищных программ для ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот, «чернобыльцев», вынужденных переселенцев, «северян».

Личный прием будет проходить в кабинете № 133. Вопросы принимаются и по телефону 68-06-70.

«Ответственное лицо - начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда Мария Владимировна Лошманова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В тот же день в Социальном управлении города Пензы на улице Ставского, 9, специалисты ответят на вопросы родителей, имеющих по пять и более несовершеннолетних детей, а также молодых семей с первенцами, желающих улучшить свои жилищные условия.

Прием пройдет в кабинетах № 12 и № 22. Кроме него, можно обратиться по телефонам: 54-38-33, 54-38-27, добавили в пресс-службе.