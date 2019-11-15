В среду, 20 ноября, в администрации Пензы на площади Маршала Жукова, 4, пройдет день информационных услуг.
Горожане и гости областного центра смогут проконсультироваться по вопросам реализации жилищных программ для ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот, «чернобыльцев», вынужденных переселенцев, «северян».
Личный прием будет проходить в кабинете № 133. Вопросы принимаются и по телефону 68-06-70.
«Ответственное лицо - начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда Мария Владимировна Лошманова», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В тот же день в Социальном управлении города Пензы на улице Ставского, 9, специалисты ответят на вопросы родителей, имеющих по пять и более несовершеннолетних детей, а также молодых семей с первенцами, желающих улучшить свои жилищные условия.
Прием пройдет в кабинетах № 12 и № 22. Кроме него, можно обратиться по телефонам: 54-38-33, 54-38-27, добавили в пресс-службе.
а в другое время консультации не получить