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Общество | В мэрии Пензы проведут консультации по вопросам жилья

15.11.2019|10:53
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В среду, 20 ноября, в администрации Пензы на площади Маршала Жукова, 4, пройдет день информационных услуг.

Горожане и гости областного центра смогут проконсультироваться по вопросам реализации жилищных программ для ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот, «чернобыльцев», вынужденных переселенцев, «северян».

Личный прием будет проходить в кабинете № 133. Вопросы принимаются и по телефону 68-06-70.

«Ответственное лицо - начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда Мария Владимировна Лошманова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В тот же день в Социальном управлении города Пензы на улице Ставского, 9, специалисты ответят на вопросы родителей, имеющих по пять и более несовершеннолетних детей, а также молодых семей с первенцами, желающих улучшить свои жилищные условия.

Прием пройдет в кабинетах № 12 и № 22. Кроме него, можно обратиться по телефонам: 54-38-33, 54-38-27, добавили в пресс-службе.

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Гость|15.11.2019 11:31|

а в другое время консультации не получить

Имя: Гость
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