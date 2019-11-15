В понедельник, 18 ноября, в Пензе пройдет акция, приуроченная к дню рождения Деда Мороза. Ее в шестой раз проводит Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского.
В этот день Дед Мороз будет принимать поздравления от детей - строго с 17:00 до 18:00 по телефону 56-47-04 (код Пензы 8412). Дозвонившиеся юные пензенцы получат пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на сказку «Снежная королева», которые пройдут в облдрамтеатре с 21 декабря по 8 января.
В прошлом году до Дедушки дозвонились более 30 детей, которым достались приглашения.
«Звонки принимаются только от детей! Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у Дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут», - предупредили в пресс-службе учреждения культуры.
В фойе театра, как и каждый год, будет работать почта Деда Мороза, так что все юные зрители смогут отправить волшебнику письма с новогодними желаниями.
Дедушка Мороз, заморозь ворота в лосятник-Заречный.
чтобы не было пробок на Ахунском переезде!