15.11.2019 | 11:20

В понедельник, 18 ноября, в Пензе пройдет акция, приуроченная к дню рождения Деда Мороза. Ее в шестой раз проводит Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского.

В этот день Дед Мороз будет принимать поздравления от детей - строго с 17:00 до 18:00 по телефону 56-47-04 (код Пензы 8412). Дозвонившиеся юные пензенцы получат пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на сказку «Снежная королева», которые пройдут в облдрамтеатре с 21 декабря по 8 января.

В прошлом году до Дедушки дозвонились более 30 детей, которым достались приглашения.

«Звонки принимаются только от детей! Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у Дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут», - предупредили в пресс-службе учреждения культуры.

В фойе театра, как и каждый год, будет работать почта Деда Мороза, так что все юные зрители смогут отправить волшебнику письма с новогодними желаниями.