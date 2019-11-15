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Общество | 18 ноября Дед Мороз ждет от юных пензенцев поздравления с днем рождения

15.11.2019|11:20
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В понедельник, 18 ноября, в Пензе пройдет акция, приуроченная к дню рождения Деда Мороза. Ее в шестой раз проводит Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского.

В этот день Дед Мороз будет принимать поздравления от детей - строго с 17:00 до 18:00 по телефону 56-47-04 (код Пензы 8412). Дозвонившиеся юные пензенцы получат пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на сказку «Снежная королева», которые пройдут в облдрамтеатре с 21 декабря по 8 января.

В прошлом году до Дедушки дозвонились более 30 детей, которым достались приглашения.

«Звонки принимаются только от детей! Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у Дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут», - предупредили в пресс-службе учреждения культуры.

В фойе театра, как и каждый год, будет работать почта Деда Мороза, так что все юные зрители смогут отправить волшебнику письма с новогодними желаниями.

Источник — фото penzateatr.ru
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Гость|15.11.2019 11:31|

Дедушка Мороз, заморозь ворота в лосятник-Заречный.

чтобы не было пробок на Ахунском переезде!

Гость|15.11.2019 11:32|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 18 ноября, в Пензе
Губернатор вернется?

Гость|15.11.2019 11:47|

Для неокрепшей детской психики придумывают сказку про деда мороза и заставляют в это верить.Повзрослев ребёнку подсовывают новую сказку про (бога) мужика на небе,который любит тебя,но при жизни ты страдай,кайся,скорби-потом умерев тебе зачтётся.

Гость|15.11.2019 12:03|

Гость писал(a):

придумывают сказку про деда мороза
А что, сразу предлагаешь сказать двухлетке, что это мужик переодетый так на кусок хлеба зарабатывает и ты, сирожа, так будешь, как обучишься? Или подождать до 3-х годков дитяти?

Имя: Гость
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