Денис Соболев поздравил с праздником работников ЖКХ

16.03.2025 | 10:36

В воскресенье, 16 марта, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

«Ваша работа всегда на виду: 24 часа в сутки семь дней в неделю без выходных и праздников. От вашего профессионализма зависит бесперебойное функционирование предприятий, учреждений, больниц, школ, детских садов, благополучие и комфорт в домах горожан и даже настроение людей», - отметил Соболев.

Он поблагодарил коммунальщиков за их верность выбранному делу и ответственный подход к выполнению имеющихся обязательств.

«От души желаю каждому из вас здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, сил, выдержки, терпения, оптимизма, хорошего настроения и, конечно же, успехов в нелегком, но столь нужном каждому из нас труде!» - заявил Денис Соболев.