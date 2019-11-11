11.11.2019 | 11:09

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил жителям Пензы первые в этом отопительном сезоне квитанции за отопление. Специалисты напоминают, что в октябрьских платежках клиенты компании увидят суммы с учетом раннего начала осенне-зимнего периода.

«Расчет за отопление производится по данным общедомового счетчика, граждане оплачивают ровно за потребленное количество гигакалорий. Если на доме счетчика нет, то расчет производится по нормативу», - отметил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Также он призвал горожан соблюдать платежную дисциплину во избежание судебных тяжб.

На днях в Пензе стартовала акция «В новый год - без долгов». Для участия в ней нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за отопление и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить квитанцию ноября и внести предоплату за декабрь. В рамках акции в 2019-м горожане, имеющие задолженность, до 2020 года могут воспользоваться списанием пени.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, или на сайте penza.esplus.ru.