08.11.2019 | 12:53

В Нижнем Ломове готовится к сдаче первый дом для работников бюджетной сферы. Он расположен на улице Маяковского.

Новоселами станут медики и их семьи. Для них на средства областного бюджета уже куплены шесть однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры. Также в новое жилье переедут сотрудник районного Дома культуры и сироты.

Всего в доме, который будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года, 30 квартир (18 однокомнатных и 12 двухкомнатных), общая площадь здания - 1 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Ликвидация дефицита квалифицированных кадров в сельской местности должна осуществляться прежде всего путем привлечения молодых специалистов. Наша задача - не просто трудоустроить, а создать для них современные, комфортные условия труда и проживания на селе», - отметил губернатор Иван Белозерцев.