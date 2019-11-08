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Общество | В Нижнем Ломове в новый дом на ул. Маяковского въедут медики и сироты

08.11.2019|12:53
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В Нижнем Ломове готовится к сдаче первый дом для работников бюджетной сферы. Он расположен на улице Маяковского.

Новоселами станут медики и их семьи. Для них на средства областного бюджета уже куплены шесть однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры. Также в новое жилье переедут сотрудник районного Дома культуры и сироты.

Всего в доме, который будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года, 30 квартир (18 однокомнатных и 12 двухкомнатных), общая площадь здания - 1 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Ликвидация дефицита квалифицированных кадров в сельской местности должна осуществляться прежде всего путем привлечения молодых специалистов. Наша задача - не просто трудоустроить, а создать для них современные, комфортные условия труда и проживания на селе», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|08.11.2019 13:17|

Соболезную медикам и работнику РДК !

Гость|08.11.2019 13:22|

" Пропал Калабуховский дом." (ц)

Гость|08.11.2019 13:32|

Нас, медиков, голыми руками не возьмешь!

Гость|08.11.2019 13:43|

лучше бы попов селили в такие строения. Принудительно

Гость|08.11.2019 13:58|

Домик строили Ниф-Ниф и Нуф-Нуф ?

Гость|08.11.2019 14:14|

penzainform.ru писал(a):

Ликвидация дефицита квалифицированных кадров в сельской местности должна осуществляться прежде всего путем привлечения молодых специалистов. Наша задача - не просто трудоустроить, а создать для них современные, комфортные условия труда и проживания на селе
Так Нижний Ломов село или город?

Гость|08.11.2019 14:29|

Гость писал(a):

Так Нижний Ломов село или город?
Пенза-то - большая деревня. Что говорить про область.

Имя: Гость
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