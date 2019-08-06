В сквере между улицами Суворова и Октябрьской может появиться ТЮЗ.

06.08.2019 | 15:20

В Пензе преображается улица Октябрьская. В центре города яркими красками пестреет тротуар. Кроме серой, для мощения пешеходных зон стали использовать красную и желтую плитку. Конечно, такой материал дороже, но и выглядит он нескучно.

«Красиво, да. Вечером будет видно, куда наступать. Зимой на этой плитке все равно скользко, когда гололед», - отметила горожанка.

Вот уже несколько лет в Пензе вместо асфальта на тротуарах укладывают плитку. На Октябрьской разноцветная она неслучайно.

«В перспективе, возможно, в сквере между улицами Суворова и Октябрьской у нас будет расположен театр юного зрителя. Поэтому ремонт улицы Октябрьской будет выполняться с учетом того, что в последующем придется устраивать заезды к стройплощадке и к самому зданию, когда оно будет эксплуатироваться», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

На противоположной стороне уже убрали ограждение. Там тоже будут укладывать разноцветную плитку, отремонтируют и проезжую часть. Причем благоустройство идет не только в этом микрорайоне.

«До конца сделать улицу Кирова (остановка «Центральный рынок», где располагаются остановочные павильоны)», - сообщил Юрий Ильин.

В общей сложности отремонтируют около 15 тысяч квадратных метров. На это потребуется около 27 миллионов рублей.