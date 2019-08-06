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Общество | В сквере между улицами Суворова и Октябрьской может появиться ТЮЗ

06.08.2019|15:20
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В Пензе преображается улица Октябрьская. В центре города яркими красками пестреет тротуар. Кроме серой, для мощения пешеходных зон стали использовать красную и желтую плитку. Конечно, такой материал дороже, но и выглядит он нескучно.

«Красиво, да. Вечером будет видно, куда наступать. Зимой на этой плитке все равно скользко, когда гололед», - отметила горожанка.

Вот уже несколько лет в Пензе вместо асфальта на тротуарах укладывают плитку. На Октябрьской разноцветная она неслучайно.

«В перспективе, возможно, в сквере между улицами Суворова и Октябрьской у нас будет расположен театр юного зрителя. Поэтому ремонт улицы Октябрьской будет выполняться с учетом того, что в последующем придется устраивать заезды к стройплощадке и к самому зданию, когда оно будет эксплуатироваться», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

На противоположной стороне уже убрали ограждение. Там тоже будут укладывать разноцветную плитку, отремонтируют и проезжую часть. Причем благоустройство идет не только в этом микрорайоне.

«До конца сделать улицу Кирова (остановка «Центральный рынок», где располагаются остановочные павильоны)», - сообщил Юрий Ильин.

В общей сложности отремонтируют около 15 тысяч квадратных метров. На это потребуется около 27 миллионов рублей.

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Гость|06.08.2019 19:00|

Вот когда дождь льет ее и надо укладывать,а не асфальт.

Гость|06.08.2019 19:32|

Гость писал(a):

В сквере между улицами Суворова и Октябрьской может появиться ТЮЗ.
Абсолютно идиотское решение в плане планирования и логистики.К ТЮЗу детей будут возить на автобусах,где там место для парковки,подземную для автобуса не сделать.Центр и так перегружен различными зданиями,правильнее оставить там сквер,а здание ТЮЗа или др.театра построить например между Крупской и Шмидта ,где сносят бараки у Комсомольского парка,или в дальнем Арбеково.

Имя: Гость
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