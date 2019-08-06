06.08.2019 | 09:13

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» афиширует имена крупных должников за тепловую энергию среди юридических лиц.

Лидером «антирейтинга» стало МКП «Теплоснабжение г. Пензы» с задолженностью 1 млрд 367 млн 84 тыс. 240 рублей. Второй по величине суммы неплательщик - АО «Пензтеплоснабжение», долг которого составляет 35 млн 833 тыс. 962 рубля. В тройку попало и Управление образования г. Пензы, накопившее за прошлый отопительный период долг в 20 млн 71 тыс. 111 рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» также заостряет внимание на задолженности ООО МУП Ленинского района, чьи неоплаченные счета приблизились к сумме 15 млн 558 тыс. 884 рубля.

Задолженность перечисленных организаций достигла суммы в 1,5 млрд рублей, цифра колоссальная, это стоимость ремонтной кампании «Т Плюс» в Пензе на три года.

«Согласно действующему законодательству наличие задолженности может стать серьезным препятствием для предприятий-неплательщиков в получении паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. «ЭнергосбыТ Плюс» будет выдавать рекомендации к получению паспортов только тем клиентам, которые выполнили все мероприятия по технической готовности объектов к предстоящей зиме и урегулировали вопросы по оплате долгов. Настоятельно рекомендуем руководителям перечисленных предприятий не ставить под удар подготовку инфраструктуры города к зиме и как можно оперативнее погасить долги», - прокомментировал директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.