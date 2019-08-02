02.08.2019 | 09:53

Судебные приставы поспособствовали аресту жителя Земетчинского района, который сел за руль пьяным, а потом не пожелал заплатить за это.

Изначально мужчину оштрафовали на 30 000 рублей. У него было 60 дней, чтобы добровольно отдать эту сумму, но он предоставленной возможностью не воспользовался.

Взыскать штраф поручили приставам.

«Застать должника дома оказалось непростым делом. Но в попытке укрыться от уплаты штрафа он не предусмотрел визит к нему ранним утром судебных приставов. Пришлось проследовать в отдел и поучаствовать в составлении протокола за несвоевременную оплату штрафа», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ФССП России.

Суд, рассмотрев поступивший материал, назначил должнику наказание в виде семи суток административного ареста.

«Ему было разъяснено, что вынесенное наказание не освобождает от оплаты задолженности. Поэтому после недельных «каникул» 30 000 рублей придется оплатить», - добавили в управлении.