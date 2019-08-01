01.08.2019 | 16:07

Десятки пензенских ребятишек и их родители стали участниками акции, направленной на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

«В игровой форме дети вместе с сотрудниками ГИБДД вспомнят основные дорожные знаки для пешеходов, основные правила поведения вблизи проезжей части, перехода проезжей части, движения на велосипеде, по тротуару. Это направлено на то, чтобы предотвратить аварийные ситуации», - отметила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Представители Госавтоинспекции на базе пензенского роллердрома организовали для юных пензенцев подвижные игры, в ходе которых ребята демонстрировали навыки безопасного управления двух- и трехколесным транспортом.

Детям рассказали о том, как определить место, где можно пересечь проезжую часть, и какие действия могут быть опасны на дороге.

«Ребятки, запомните самое основное правило - ни в коем случае нельзя бежать перед приближающейся машиной», - предупредила Юлия Филатова.

Все участники акции получили от ГИБДД сладкие подарки, а родителей инспекторы призвали соблюдать правила дорожного движения и перевозки юных пассажиров.